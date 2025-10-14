«للمرة الأولى بالتاريخ».. الأهرامات تحتضن الإعلان الرسمي للدورة الـ 68 لجوائز «جرامي»



مصر تستضيف جوائز جرامي

نجوم من كل أنحاء العالم

تكريم للفنانين والمبدعين

بث الحدث عالمياً

في سابقة عالمية هي الأولى من نوعها، تستعد مصر لاستضافة الاحتفالية الرسمية للإعلان عن جوائز «جرامي» العالمية بالدورة الـ68، التي تقام يوم 22 أكتوبر الجاري تحت سفح الأهرامات، في مشهد فني يجمع بين عبق الحضارة المصرية وأضواء الإبداع الموسيقي الحديث.وتنظم هذا الحدث التاريخي الأكاديمية الأمريكية لتسجيل الموسيقى «The Recording Academy»، الجهة المسؤولة عن تقديم جوائز «جرامي» منذ تأسيسها عام 1959، بالتعاون مع شركة «تايتان كابيتال» العالمية.ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لعدد من أبرز صناع الموسيقى والفنانين العالميين والمصريين والعرب، من بينهم كانازاوا يوكيو رئيس «تايتان كابيتال»، وهارفي ميسن الرئيس التنفيذي للأكاديمية، وكارلوس باناي رئيسها.وتأتي هذه الفعالية كاحتفالية لتكريم الفنانين والمبدعين الذين يساهمون في تشكيل المشهد الموسيقي العالمي، في أجواء تمتزج فيها العراقة بالتجديد تحت نجوم سماء الجيزة.ومن المقرر أن يبث الحدث عبر كبرى الشبكات العالمية ليشاهده ملايين المتابعين حول العالم، ضمن فعاليات الدورة الـ68 لجوائز «جرامي»، في ليلة استثنائية تشهدها مصر في قلب المشهد الفني العالمي.