شيماء سيف بالنقاب

آخر أعمال شيماء سيف

أثارت الفنانة المصرية شيماء سيف تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها صوراً ومقاطع فيديو ظهرت فيها مرتدية الحجاب والنقاب أثناء رحلتها بالقطار الجديد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.ونشرت شيماء سيف لقطات من رحلتها الروحانية عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، عبرت من خلالها عن سعادتها الغامرة بأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام، مؤكدة أنها تعيش لحظات من الصفاء والطمأنينة خلال زيارتها للأراضي المقدسة.تفاعل واسع على السوشيال ميدياوتلقت شيماء سيف تفاعلاً كبيراً من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين وجهوا لها التهاني والدعوات بعمرة مقبولة، متمنين لها دوام السعادة والراحة النفسية.يُذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الفنية كانت مشاركتها في مسلسل «إش إش» الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، وغيرهم.