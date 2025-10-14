مصطفى كامل: اقتحمت «عش الدبابير»!

وجّه نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان مصطفى كامل، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على توليه رئاسة النقابة، أعرب خلالها عن تقديره لكل من دعمه وسانده في استعادة حقوق الموسيقيين التي أُهدرت سنوات طويلة.

قرارات حاسمة

وأكد كامل، في بيان رسمي، أنه واجه الفساد داخل النقابة منذ اليوم الأول لتوليه المنصب، مشيراً إلى أنه خاض معارك من أجل حماية أموال الأعضاء والدفاع عن مصالحهم، قائلاً: «اقتحمت عش الدبابير، وسأظل أدافع عن حقوق الموسيقيين حتى النهاية».

وأوضح نقيب الموسيقيين أنه لم يتخذ أي قرار يضر بمصالح الأعضاء أو أصحاب المعاشات، مؤكداً أنه لم يسعَ يوماً إلى البقاء في المنصب على حساب المبادئ أو القيم المهنية.

جولات ميدانية

كما أعلن عن خطة لتنظيم جولات ميدانية في جميع المحافظات خلال الفترة القادمة، للقاء الأعضاء ومناقشة قضاياهم بشكل مباشر، مشدداً على أن إدارة النقابة «مسؤولية كبيرة تتطلب عملاً حقيقياً، وليست مجرد إعانات أو مجاملات».

رسالة حازمة

واختتم مصطفى كامل بيانه برسالة حازمة، قال فيها: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يسعى لعودة الظلم والفساد، وسأظل على العهد حتى الجمعية العمومية القادمة في 2026، مدافعاً عن كل موسيقي وحقوقه».