كشفت هيئة الأفلام وصول إجمالي ايرادات شباك التذاكر في قطاع السينما السعودي إلى 448.1 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مع بيع 9.1 مليون تذكرة في مختلف المدن السعودية.

وأشار تقرير صادر عن الهيئة إلى محافظة السعودية على صدارة أسواق السينما في الشرق الأوسط منذ عام 2020، مدفوعة بتوسع دور العرض التي وصلت حتى منتصف العام إلى 65 داراً تضم 635 شاشة موزعة في 20 مدينة، فيما بلغ متوسط سعر التذكرة 49.06 ريال، مؤكداً تحقيق الأفلام المحلية حضوراً لافتاً في شباك التذاكر. وتصدّر فيلم «شباب البومب 2» قائمة الأكثر تحقيقاً للإيرادات محلياً بـ27.2 مليون ريال من خلال أكثر من 603 آلاف تذكرة، تلاه فيلم «هوبال» بـ24.5 مليون ريال، ثم «إسعاف» بـ18.5 مليون ريال، في حين واصل فيلم «فخر السويدي» عروضه محققاً أكثر من 6.4 مليون ريال خلال 9 أسابيع.

فيما تصدر فيلم «Lilo & Stitch» قائمة الأعلى إيراداً في الصالات السعودية بإيرادات بلغت 31.8 مليون ريال، تلاه الفيلم السعودي «شباب البومب 2»، ثم فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بـ29.5 مليون ريال، وفيلم «Mission: Impossible – The Final Reckoning» بـ21.7 مليون ريال.