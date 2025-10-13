أعلن المنتج أحمد السبكي انطلاق تصوير أول مشاهد فيلم «شمشون ودليلة»، الذي يجمع في بطولته الفنان المصري أحمد العوضي والفنانة المصرية مي عمر، ومن إخراج رؤوف السيد.

وشارك السبكي جمهوره عبر حسابه على «إنستغرام» صورة من كواليس اليوم الأول للتصوير، ظهر فيها بطلا العمل، وعلّق قائلاً: «توكلنا على الله.. انطلاق تصوير فيلم شمشون ودليلة.. انتظرونا.. أحمد العوضي ومي عمر وإنتاج أحمد وكريم السبكي وإخراج رؤوف السيد».

وتجسد مي عمر في الفيلم شخصية «دليلة»، فيما يقدم أحمد العوضي دور «شمشون»، ليكون هذا التعاون الأول بينهما على الشاشة.

أعمال مي وعمر

يعد فيلم «بضع ساعات في يوم ما» آخر أعمال مي عمر السينمائية، وهو مستوحى من رواية الكاتب محمد صادق الصادرة عام 2012، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

أما أحمد العوضي فيستعد حالياً لمسلسله الرمضاني الجديد بعنوان «علي كلاي»، بمشاركة درة، يارا السكري، سينتيا خليفة، عصام السقا وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.