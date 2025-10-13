كشف المخرج المصري شادي الفخراني سبب غياب والده الفنان الكبير يحيى الفخراني عن حفل تكريمه في أحد المهرجانات الفنية التي نظمتها الجامعة البريطانية بالقاهرة، تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة، نافياً ما تردد عن تعرضه لأي وعكة صحية.

سبب الغياب

وأوضح شادي الفخراني في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن والده اعتذر عن الحضور بسبب انشغاله بتصوير أحدث أعماله المسرحية «الملك لير»، مؤكداً أنه كان حريصاً على المشاركة في الحفل لولا ارتباطه بمواعيد العمل.

نفي الشائعات

وشدد الفخراني على أن والده يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مشكلات صحية كما أُشيع، موجهاً الشكر لإدارة المهرجان على هذا التكريم.

عودة الفخراني بـ«الملك لير»

يذكر أن يحيى الفخراني عاد مجدداً لتقديم مسرحية «الملك لير» للمرة الثالثة على خشبة المسرح القومي، بعد تقديمها لأول مرة في 2001 على المسرح نفسه، ثم أعاد تقديمها في 2019 مع القطاع الخاص.

ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب يحيى الفخراني، كل من؛ طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، محمد حسن.