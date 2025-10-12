تقدم الصحافي فتحي سليمان ببلاغ ضد الفنانة المصرية وفاء عامر، اتهمها فيه بانتهاك خصوصيته والتشهير به، بعد قيامها بتسجيل مكالمة هاتفية لهما وإرسالها لمحامٍ نشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون إذنه.

وحرر سليمان محضرا رسميا وكلف المستشار المحامي ياسر قنطوش باستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة والمحامي المذكور.

وقال سليمان، في بيان أصدره: سلمت مستشاري القانوني وقائع ومستندات مهمة ستكشف الحقيقة للرأي العام في عدد من القضايا الجدلية المثارة حول وفاء عامر في الآونة الأخيرة.

وحلت وفاء عامر ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدّمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ONE، في أول ظهور لها بعد الاتهامات التي وجّهت إليها بتجارة الأعضاء، إذ دخلت في نوبة بكاء وحالة من الانهيار الشديد، خلال ردّها على الشائعات والاتهامات التي طالتها أخيرا، حول قضية الاتجار بالأعضاء، وهو ما أحدث صدمة كبيرة في الوسط الفني وبين جمهورها.

وتحدثت وفاء عن هذه الأزمة، مؤكدة أنها تضرّعت إلى الله لرفع الظلم عنها، وقالت: «كنت بطوف في الكعبة وبدعي ربنا وبقول: يا رب رد عليا مظلمتي، وكل واحد جاب في سيرتي».

وأشارت إلى أنها لمست محبة الناس الصادقة في تلك المحنة، وقالت: «الناس كانت بتطبطب عليا ويقولولي بندعيلك كلنا»، مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المصري، قائلة: «أنا في مصر بلد القانون».