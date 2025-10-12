أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفنان ياسر جلال عضواً في مجلس الشيوخ، ضمن قائمة الــ100 شخص الذين قام بتعيينهم من فئات مختلفة.

وأعرب جلال عبر حسابه على إنستغرام عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال: «الحمد لله، يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري. بكل الحب والاحترام أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا. وأشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرنى إنى أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس».

وأضاف: «وجود فنانين داخل مجلس الشيوخ شرف كبير وفرصة إن الفنان يكون له وجود وصوت مسموع في مجلس محترم زي ده، ويكون الفنان جزء من النقاش الوطني، مش مجرد متفرج من بعيد. الفن جزء من هوية البلد، وصوته لازم يكون موجود في كل مساحة بتتكلم عن مستقبلها. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون إضافة حقيقية، وأن أنجح فى تمثيل الفنانين والمبدعين بالشكل اللي يليق بمكانتهم وبقيمة الفن المصري».

وهذه ليست المرة الأولى لأهل الفن تحت قبة البرلمان، ففي المجلس السابق تم تعيين يحيى الفخراني، وسميرة سعيد، كما سبق وشارك في الحياة السياسية ممثلاً عن الفن عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم: محمد عبد الوهاب، محمود المليجي، أمينة رزق، مديحة يسري، وغيرهم.