كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر في قلب جدة التاريخية (البلد) قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية لدورته الخامسة، التي تضم 11 فيلماً من المملكة العربية السعودية، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب، والعراق، والإمارات العربية المُتحدة.

القائمة المشاركة

«مهدّد بالانقراض» للمخرج سعيد زاغة (فلسطين)، «الأراضي الفارغة» للمخرج كريم الدين الألفي (مصر)، «إلى أين، مريم!» للمخرج أمين زريوح (المغرب)، «حبل سُرّي» للمخرج أحمد حسن أحمد (الإمارات العربية المُتحدة)، «مع الريح» للمخرجة إناس لحير (المغرب)، «ما وراء العقل» للمخرجة لنيا نورالدين (العراق)،

«ارتزاز» للمخرجة سارة بالغنيم (السعودية)، «حفل افتتاح» للمخرج حسين المطلق (السعودية)، «البحر يتذكّر اسمي» للمخرج حسين حسام (مصر)، «وإن قصفوا هنا الليلة؟» للمخرج سمير سرياني (لبنان)، «عم تسبح» للمخرجة ليليان رحّال (لبنان).