انتقد الفنان المصري الشاب عمر حسن يوسف، تجاهل ذكر اسم والده، الفنان المصري الراحل حسن يوسف، في الفيديو الترويجي لأغنية افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، التي قدمها الفنان المصري تامر حسني، موجهاً رسالة عتاب له.

تجاهل اسم حسن يوسف

وأكد عمر حسن يوسف أن مقطع الفيديو تضمن لقطات أرشيفية لعدد من رموز المسرح المصري والفن المصري، الذين رحلوا، دون ذكر اسم والده ضمن التكريمات، مشيراً إلى أن هذا التجاهل يعكس قصوراً واضحاً في الإلمام بتاريخ المسرح المصري.

عتاب لتامر حسني

وعبّر عمر حسن يوسف عن استيائه عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، قال فيه: «مع احترامي الكامل لأغنية تامر حسني، الشخص الذي صمم الفيديو يحتاج أن يراجع تاريخ المسرح المصري، ويخبرنا أين كان حسن يوسف من الفيديو؟ هل لم يلاحظ دوره الكبير في الفن المصري؟».

واختتم حديثه غاضباً بقوله: «الأمر غريب جدًّا ويضحك كان عليكم أن تذاكروا التاريخ أكثر قبل إنتاج الأغنية».

انتقاد جميلة عوض

ويأتي هذا الانتقاد بعد ساعات قليلة من انتقاد أيضاً الفنانة المصرية جميلة عوض، معربة عن استيائها هي الأخرى من تهميش ظهور جدها، الفنان المصري الراحل محمد عوض لثوانٍ قليلة فقط في الفيديو الترويجي، رغم مسيرته المسرحية الحافلة، إذ قدّم أكثر من 100 مسرحية.