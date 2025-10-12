وانطفأت شمعة بطلة «آني هول».. ديان كيتون

تُوفّيت الممثلة الأمريكية ديان كيتون الحائزة جائزة أوسكار سنة 1978 عن دورها في فيلم «آني هول»، في كاليفورنيا عن 79 عاماً، بحسب ما قال أمس (السبت) متحدث باسم العائلة لمجلّة «بيبول».

ولم تقدّم بعد أيّ تفاصيل عن سبب الوفاة، وفق ما أوردت المجلّة.

بدأت كيتون مسيرتها الحافلة بالأعمال السينمائية سنة 1970 بفيلم «لافرز أند آذر سترانجرز». وشاركت في سلسلة أفلام «العرّاب» مؤدية دور زوجة آل باتشينو. كما شاركت في عدّة أعمال لوودي آلن الذي بقيت تربطها به علاقة صداقة بعدما كانت لفترة طويلة شريكته وملهمته وممثّلته المفضّلة.

وبفضل دورها الرئيسي في «آني هول»، نالت جائزة أوسكار أفضل ممثّلة سنة 1978.

ورُشّحت لثلاث جوائز أخرى عن «ريدز» الذي عرض في الصالات سنة 1981 و«مارفنز روم» (1996) و«سامثينغز غوت تو غيف» (2003).

وبقيت تؤدّي أدواراً في أفلام بعد تخطّيها السبعين من العمر. وشاركت خصوصاً في «بوك كلوب» (2018) وأدّت دور متقاعدة، و«بومز» سنة 2019.

وقالت ديان كيتون في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنها لا تفكّر في الاعتزال أو الشيخوخة.

وصرّحت «حتّى إن لم يعد أحد يتّصل بي (لتأدية الأدوار)، لدي الكثير من الانشغالات لأملأ بها وقتي».

وأكّدت كيتون التي لم تتزوّج وتبّنت ولدين أنها لا تندم على شيء في حياتها، بما في ذلك على الصعيد الشخصي.

وقالت الممثّلة التي ربطتها علاقات عاطفية طويلة بنجوم مختلفين «أظن أنني من النساء العزباوات النادرات في عمري اللواتي شاركن في أفلام من دون أن يكن متزوّجات. وقد أكون استثناء عن القاعدة»، مؤكّدة «لست تعيسة».

وكان آخر أدوارها في السينما مع فيلم «سامر كامب» سنة 2024.