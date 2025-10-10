تعاقد الفنان السوري معتصم النهار والفنانة اللبنانية باميلا الكيك على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «لوبي الغرام»، من إنتاج جمال سنان، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026.





موعد التصوير

وينطلق تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة في بيروت، بعد استكمال التعاقد مع باقي فريق العمل، حيث يضم طاقماً فنياً عربياً متنوعاً، في خطوة ينتظرها جمهور واسع لما يحمله العمل من مفاجآت.





عمل كوميدي اجتماعي

ويعتمد العمل المنتظر الذي يجمع باميلا الكيك ومعتصم النهار على المواقف الطريفة المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، وذلك في قالب كوميدي اجتماعي يقدم بأسلوب يجمع بين الطرافة والدراما في آنٍ واحد.

كما روج معتصم النهار عن المشروع عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، وأرفق المنشور برسالة حماسية لجمهوره كتب فيها: «حضروا حالكن.. القنبلة الجاية برمضان».





أولى تجاربه في الدراما المصرية

وعلى جانب آخر، يعكف معتصم النهار على الانتهاء من تصوير مسلسله «أنا أنت.. أنت مش أنا» وهو أولى تجاربه في الدراما المصرية، وشاركه كل من ميرنا نور الدين، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء والشحات مبروك، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج هشام الرشيدي.