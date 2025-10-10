أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز اسم مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر أن تخوض به الموسم الرمضاني القادم لعام 2026.

وشاركت ياسمين عبد العزيز صورة من سيناريو العمل عبر حسابها الرسمي بمنصة «فيسبوك»، وأرفقت المنشور بتعليق قائلة: «وننسى اللي كان، مسلسل رمضان 2026 بإذن الله على قنوات MBC إن شاء الله».

ويتكون مسلسل ياسمين عبد العزيز من 30 حلقة، ويشارك بجانب ياسمين في البطولة الفنان المصري باسم سمرة، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطاله. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، حيث تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

وسبق أن قدم الثنائي ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين نجاحات في أعمال فنية من قبل على رأسها مسلسل «ونحب تاني ليه»، «وتقابل حبيب»، «اللي مالوش كبير»، التي لاقت تفاعلاً واسعاً على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين كان مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وشاركها بطولته كل من: كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.