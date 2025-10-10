قررت المحكمة القضائية في مصر تأجيل جلسة محاكمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف عبر الهاتف المحمول ضدها من مدير حساباتها الشخصية السابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الجلسة من المقرر عقدها أمس (الخميس) 9 أكتوبر، لكنها تأجلت بسبب تزامنها مع الإجازة الرسمية لاحتفالات نصر أكتوبر، وستحدد المحكمة موعداً جديداً لاحقاً لاستكمال النظر في القضية.

وتتضمن تفاصيل القضية، التي تقدم بها أحد المحامين، المطالبة بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح مدير حساباتها السابق، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الإساءة الموجهة إليه عبر الهاتف.

وتعود أزمة شيرين عبد الوهاب إلى يوم 8 مايو الماضي، عندما حرّر موكلها محضراً بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمه فيه بالاستيلاء على هذه الصفحات ورفضه إعطاءها كلمات المرور الخاصة بها، وطالبها بأموال إضافية.