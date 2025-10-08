تعود الفنانة السورية جومانا مراد إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، من خلال مشاركتها في بطولة مسرحية «سمن على عسل»، المقرر عرضها خلال فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 على مسرح عسلان.

وتتمحور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط، فتقع في سلسلة من المواقف المليئة بالمفاجآت المضحكة.

ويجتمع في بطولة المسرحية عدد من نجوم الدراما السورية، منهم معتصم النهار، أيمن رضا، شكران مرتجى، جمال العلي، وهيام مرعشلي، إلى جانب تواجد جومانا مراد.

وتمثل مشاركة جومانا مراد في عرض مسرحية «سمن علي عسل» عودة فنية مميزة إلى عالم المسرح بعد ابتعادها لسنوات في تجربة جديدة من نوعها، تجمع بين الكوميديا الراقية والأداء التمثيلي القوي، ما يجعله أحد أبرز العروض المنتظرة في موسم الرياض القادم.

وفي سياق آخر، تعاقدت جومانا مراد على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «خلايا رمادية» المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2026، ويتكون العمل من 15 حلقة، ويمثل البطولة المطلقة الأولى لها في رمضان، والعمل من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.