محمد هنيدي يفاجئ الجمهور بـ «عابدين»

أعلن الفنان محمد هنيدي تعاقده على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «عابدين»، من تأليف السيناريست يوسف معاطي، الذي يعود إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب طويل.

تفاصيل مسلسل محمد هنيدي

وشارك هنيدي جمهوره صورة جمعته بمعاطي عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، وعلّق قائلاً:«عودة الكاتب يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل عابدين إن شاء الله».

ورفض هنيدي الكشف عما إذا كان العمل سيُعرض ضمن موسم دراما رمضان القادم أم في وقت لاحق.

أعمال جمعت هنيدي ومعاطي

وتعاون هنيدي مع يوسف معاطي في العديد من الأعمال السينمائية من قبل أبرزها «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، «أمير البحار»، «تيتا رهيبة»، وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحاً كبيراً من الجمهور.

آخر أعمال محمد هنيدي

وعلى جانب آخر، قدم محمد هنيدي في موسم دراما رمضان الماضي مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، من 30 حلقة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وجمع المسلسل محمد هنيدي، صبري فواز، أشرف زكي، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، سماء إبراهيم، نهى صالح، خالد أنور، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز.