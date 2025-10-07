أمريكية قطعت التواصل مع النساء 28 سنة!

حياتها كـ«فن»

ثورة داخلية

إرث مستمر

كانت لي لوزانو فنانة بارزة في نيويورك خلال الستينيات والسبعينيات، لكنها اختارت مسارًا مختلفًا عندما قررت الانفصال عن النساء بالكامل لمدة 28 عامًا، في خطوة كانت جزءًا من تمرد شخصي عميق.لم تنسحب لوزانو من الفن، بل حولت حياتها نفسها إلى قطعة فنية، حين تجنبّت المشاركة الاجتماعية مع النساء واستخدمت كتاباتها وأفعالها كأدوات فنية تعكس تمردها الداخلي.هذه المقاطعة الخاصة كانت محاولة لخلق «ثورة شخصية وعامة» بعيدة عن الاحتجاجات الجماعية التقليدية، معتمدة على رفض العلاقات الاجتماعية المحددة التي كانت تراها مقيدة.واليوم، يزداد الاهتمام بأعمال لوزانو التي تُعرض في مجموعات كبيرة، وتُعتبر نموذجًا فريدًا للتمرد والتجريب في الفن المعاصر.