حسن البلام يعود بمسرحية «آخر ظهور» في موسم الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق مسرحية جديدة بعنوان «آخر ظهور» من بطولة الفنان الكويتي حسن البلام، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح الخليجي والعربي، ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته السادسة.

وأوضح آل الشيخ أن تذاكر العرض طُرحت للجمهور، مشيراً إلى أن المسرحية ستُعرض على مسرح بكر الشدي بمدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 28 أكتوبر الجاري، في تجربة تجمع بين الرعب والكوميديا ضمن أجواء ترفيهية غير تقليدية.

وروّج آل الشيخ للمسرحية عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مؤكداً أن العمل «سيقدم مزيجاً من الضحك والخوف» في تجربة مسرحية استثنائية، وتعود أحداث المسرحية إلى ما قبل 300 عام في قالب يجمع بين التشويق والإثارة، بمشاركة عدد من نجوم المسرح الكويتي والخليجي، ليكون العرض أحد أبرز مفاجآت موسم الرياض هذا العام.