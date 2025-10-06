يكرّم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، في حفل افتتاح دورته الثانية، المقرر إقامته في الـ2 من نوفمبر القادم بمدينتي العين السخنة والجلالة بمحافظة السويس المصرية، المنتج السعودي عباس بن العباس، أحد رواد الرسوم المتحركة في العالم العربي.

وأسس «ابن العباس» كيانا فنيا ضخما أنتج العديد من أعمال الرسوم المتحركة للشاشات العربية، من أبرزها فيلم «الفارس والأميرة» الذي يعد أول فيلم عربي طويل في مجال الرسوم المتحركة، من إخراج الراحل بشير الديك، وبمشاركة محمد هنيدي، حنان ترك، عبلة كامل، وماجد الكدواني، واستغرق تنفيذ هذا العمل الفني الرائد 25 عاما حتى خرج إلى النور، ليصبح علامة بارزة في تاريخ السينما العربية.

وأعرب عباس بن العباس عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، معتبرا إياه «تكريماً لكل فناني الرسوم المتحركة في العالم العربي».

وأضاف في تصريحات إعلامية: «الرسوم المتحركة هي الفن الأول الذي يجذب الطفل منذ سنواته الأولى، ومن خلالها تتشكل عقولهم بما تحمله من رسائل»، مشيراً إلى أنها من أهم الفنون الدرامية التي تسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة.