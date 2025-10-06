تشارليز ثيرون تُحرج جوني ديب.. تجاهلته علناً

شهد أسبوع الموضة في باريس موقفا مفاجئا، حينما تجاهلت النجمة العالمية تشارليز ثيرون زميلها السابق جوني ديب خلال عرض دار ديور للأزياء.
خلفية اللقاء
جاء هذا الحدث أثناء ترويج جوني ديب لعطر «سوفاج»، بعد عودته المتأنية إلى الأضواء عقب محاكمته الشهيرة ضد آمبر هيرد، بينما كانت تشارليز تعلن احتفالها بعطر «جادور» المستمر لأكثر من 20 عاما.
علاقات وأجواء متوترة
شارك الثنائي في فيلم The Astronaut’s Wife
عام 1999، لكن لم تربطهما مشاريع فنية جديدة، ويبدو أن العلاقة الشخصية بينهما لم تستمر، ما انعكس جليا في تصرف تشارليز.
ردود فعل الجمهور
انتشر مقطع الفيديو بسرعة على مواقع التواصل، إذ أثار تجاهل تشارليز لديب موجة كبيرة من التعليقات والانتقادات، خصوصا بعدما كانت قد أعجبت سابقا بمقال ينتقد عودة ديب المتدرجة.
مسيرة ديب بعد المحاكمة
بعد فوزه بقضية التشهير في 2022، توجه جوني ديب للتركيز على السينما الأوروبية والمشاريع الموسيقية، مع تعاون جديد مع دار ديور بعيدا عن أضواء هوليوود الكبيرة.