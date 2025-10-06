منة شلبي تصفع صديقها.. وتثير «السوشيال ميديا»

إطلالة وسط ظروف صعبة

تصريحات عن الحب والزواج

نجوم ونجاحات «هيبتا 2»

تفاصيل العمل الفني

انتشر على منصات التواصل مقطع يظهر الفنانة منة شلبي وهي تصفع صديقها مازحة خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد «هيبتا 2»، قبل أن تنفجر ضاحكة بطريقة عفوية جذبت تفاعل المتابعين. وأكدت مصادر مقربة أن الضربة كانت مجرد مزاح بين أصدقاء يحتفلون بنجاح العمل.رغم القلق حول صحة والدتها الفنانة زيزي مصطفى، حضرت منة شلبي العرض الخاص في سينما كبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وبدت بإطلالة أنيقة وابتسامة مشرقة.في حديثها مع الصحافة، قالت منة شلبي: «مفيش حبيب مثالي، الكمال لله بس في شريك مناسب وبنحبه». وعندما سُئلت عن الزواج اكتفت بالابتسامة وقالت: «قولوا يا رب»، مما زاد من فضول الجمهور حول حياتها الشخصية.شهد العرض حضور نجوم العمل كريم فهمي، وهادي الباجوري، وسلمى أبوضيف، وغيرهم، إلى جانب إعلاميين ومحبي السينما. ويستكمل الفيلم قصة الجزء الأول الذي حقق إيرادات تجاوزت 26 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يكرر النجاح عند عرضه في الـ8 من أكتوبر الجاري.«هيبتا 2: المناظرة الأخيرة» من بطولة منة شلبي، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومن إخراج هادي الباجوري. والفيلم مستوحى من رواية محمد صادق التي نالت شعبية واسعة، ويُعد من أبرز إنتاجات السينما المصرية لهذا العام.