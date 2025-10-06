أكدت الفنانة المغربية جنات، أنها تتلقى دعماً كبيراً من الجمهور السعودي ودائماً ما يقف إلى جانبها في كل خطواتها على جميع الأصعدة، مضيفة: «لذلك أشعر بالامتنان الكبير لذلك الجمهور الذي له مكانة خاصة».

حفلة السعودية

تعاون فني سعودي محتمل

تحويل مسيرتها إلى عمل فني

كما تحدثت جنات عن حفلتها الأخيرة في السعودية، مشيرة إلى أنها كانت تجربة استثنائية مليئة بالطاقة الإيجابية، قائلة: «كانت حفلة رائعة بكل المقاييس، والجمهور تفاعل معي بشكل جميل جداً، وكنت متوقعة ده فلدي جمهور وأصدقاء كثيرون في السعودية، وعندما أزور جدة دائماً أتجول في المولات ألتقي بمحبيَّ من الجمهور، لذلك كنت متحمسة للغاية لإحياء الحفلة هناك».وتمنت جنات أن يجمعها في خطواتها القادمة «ديو» غنائي مع نجوم الغناء السعوديين، وفي مقدمتهم عبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، ومحمد عبده، وعايض، وغيرهم من الفنانين.وكشفت الفنانة عن عرض سابق لتحويل مشوارها الفني إلى عمل موسيقي مسرحي، موضحة: «اتعرض عليا فكرة تحويل مشواري الفني لعمل مسرحي موسيقي، وتعاقدت بالفعل على المشروع، لكن للأسف توقف».

ورداً على سؤال بشأن احتمالية وإمكانية تعاونها مع المطرب المغربي سعد لمجرد في «ديو» غنائي، رحبت جنات بالفكرة للغاية، وقالت: «ممكن يجمعني عمل وطني مع سعد لمجرد للمغرب، ليه لأ؟ سعد صديق، والفكرة جميلة».