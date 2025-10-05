أثار الفنان المصري حسام حبيب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور له برفقة الفنانة اللبنانية شيراز، ما دفع كثيرين إلى التكهن بوجود علاقة حب تجمعهما، لتتحول الصور إلى حديث الجمهور وتتصدر قوائم الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية.

جدل حول علاقة حسام حبيب وشيراز

وانقسمت الآراء حول طبيعة العلاقة بين حسام حبيب وشيراز، إذ رأى البعض أنهما يعيشان قصة حب جديدة، بينما رجّح آخرون أن الأمر لا يتعدى حدود الصداقة الفنية، وأن ظهورهما معا قد يكون تمهيدا لتحضير ديو غنائي مرتقب.

صمت حسام حبيب

من جانبه، لم يصدر حسام حبيب حتى الآن أي تصريح رسمي أو بيان صحفي لتوضيح حقيقة الأمر، ما زاد من حالة الجدل والتكهنات حول طبيعة علاقته بالفنانة اللبنانية شيراز.

أول رد فعل من شيراز

بينما قامت الفنانة اللبنانية شيراز، في أول رد فعل منها، بإلغاء متابعة حسام حبيب عبر تطبيق منصة إنستغرام، وذلك فور انتشار صورهما بشكل واسع وأنباء حول وجود قصة حب تجمعهما.