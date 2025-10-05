ما سبب تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني؟ وماذا قال نجله عن الواقعة؟

في أول تعليق على تسليم الفنان فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني، أعرب نجله الفنان محمد فضل شاكر عن تفاؤله، قائلاً عبر منشور على «إنستغرام»: «إن مع العسر يسراً.. مهما ضاق الطريق فإن فرج الله أقرب مما تظن».

وكان فضل شاكر قد سلّم نفسه طوعاً لاستخبارات الجيش اللبناني داخل مخيم عين الحلوة، بعد سنوات طويلة من الاختفاء، حيث عاش منذ عام 2013 بالمخيم مبتعداً عن الأضواء والساحة الفنية.

كواليس التسليم

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن شاكر أقدم على هذه الخطوة بمحض إرادته، عقب تعرضه لتهديدات أمنية خطيرة داخل المخيم، في ظل رغبته بإنهاء وضعه القانوني العالق لعدة سنوات.

وأكدت الوسائل أن فضل شاكر سيخضع للتحقيق أمام الجهات المعنية في لبنان، لإنهاء ملف أزماته بشكل نهائي، لتظهر معها حقيقة وضعه القانوني على الملأ، ومن ثم يصدر قرار الإفراج عنه خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

تفاصيل قضية فضل شاكر

تعود قضية فضل شاكر إلى عام 2012 عقب اتهامه بالمشاركة في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين لأحمد الأسير، ما دفعه للتواري داخل مخيم عين الحلوة منذ 2013.

يذكر أنه صدرت بحق فضل شاكر أحكام غيابية عدة، بينما نفى مراراً تورطه في أي أعمال عنف، معتبراً الاتهامات نتيجة ظروف سياسية وأمنية معقدة.