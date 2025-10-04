أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة استعدادها لطرح مفاجأة فنية جديدة لجمهورها خلال الأيام القادمة، تتمثل في عمل غنائي مستوحى من إرث الموسيقار الراحل زياد الرحباني، ليشكّل هذا المشروع محطة استثنائية في مسيرتها الفنية.

تعاون فني بروح زياد الرحباني

شاركت كارول عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل مقطعا تشويقيا قصيرا من العمل الجديد، الذي يحمل روح وأسلوب الرحباني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وأكدت أن الأغنية ستصدر قريبا عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وفي بيان صحفي، أوضحت سماحة أن المشروع يجمع بين أصالة أسلوب الرحباني وبصمتها الغنائية المميزة، معتبرة أنه تلاقٍ فني بين جيلين سيضيف بعدا جديدا للمشهد الغنائي اللبناني والعربي.

كارول بعد الحزن.. وعودة إلى الأضواء

ويأتي هذا المشروع بعد فترة من الغياب الإعلامي أعقبت وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى قبل أربعة أشهر، إذ ظهرت كارول أخيرا في أول لقاء تلفزيوني لها وتحدثت بتأثر عن تجربتها مع الفقد، قائلة: «رجعت البيت ووجّهت حزني هناك، ابنتي قالت لي: مش عايزاكي تعيطي، مش عايزة أخسرك إنتي كمان».

مشهد أثار تعاطفا واسعا من جمهورها، الذي ينتظر الآن عودتها الفنية بروح جديدة، تحمل مزيجا من الشجن والأمل، في عمل يُنتظر أن يكون من أبرز إنتاجات الخريف الموسيقية لهذا العام.