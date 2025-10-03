توقف قلب الفنان العراقي إياد الطائي بعد أن فارق الحياة عن عمر 60 عاماً، عقب معاناة مع المرض في الأشهر الأخيرة.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم (الجمعة) إن الطائي توفي إثر مرض عضال، ووصفته بالممثل المتميز الذي قدّم مئات الأعمال التلفزيونية والمسرحية المميزة، وأعمالًا مميزة في الساحة الثقافية.







وعانى الطائي من عجز في الكليتين، وورم خبيث في الكبد، وتلقى العلاج في الهند خلال الأشهر الماضية، وبدا في الصور التي ظهر فيها خلال رحلة العلاج شاحباً وقد خسر جزءاً من وزنه.

واجه الممثل العراقي ضائقة مالية خلال فترة علاجه، رغم مسيرة فنية امتدت أكثر من 25 عامًا، شملت نحو 45 مسلسلًا وعددًا من الأعمال والمسرحية.

وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين، في وقتٍ سابق، أن رئيس الحكومة العراقية، محمد شيّاع السوداني، وجه النقابة «بتحمّل كافة نفقات علاج الفنان إياد الطائي في دولة الهند من منحة رئيس مجلس الوزراء لصندوق تكافل الفنانين».

وإياد الطائي من مواليد العام 1965، وحاصل على البكالوريوس في الفنون المسرحية، وهو عضو اتحاد المسرحيين العراقيين، وقام بالتدريس في معهد الفنون الجميلة.

وشارك الطائي بدور أبو بلال في مسلسل «عفو عام» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وتصدرت صوره البوستر الرسمي للمسلسل ببدلة رسمية وعباءة رجالية تعكس الهيبة.

وتضم قائمة المسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها بأدوار رئيسة وفرعية مختلفة: حدث في الهاوية، مناوي باشا، أيام التحدي، علي الوردي، الباشا، سنوات تحت الرماد، حامض حلو، ضربة زاوية، وآخر مسلسلاته عفو عام.