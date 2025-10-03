خطة إصدار على 4 مراحل

اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تطلق ألبومها الجديد «ميجا هيفا» على 4 مراحل، لتتيح لجمهورها فرصة التفاعل مع كل دفعة من الأعمال بشكل أكبر.

5 أغنيات في المرحلة الأولى

المرحلة الأولى تضمنت 5 أغنيات هي: «جايه من المستقبل»، «سوبر وومان»، «واحدة قادرة»، «من أول ما عرفتك»، و«إحنا الشلة». وقدمت هيفاء أغنية «جايه من المستقبل» على طريقة الفيديو كليب من إخراج يانا كيشكو، وبالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، والموزع توما.

أسماء بارزة خلف الألبوم

الألبوم يجمع هيفاء وهبي بنخبة من صناع الموسيقى مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.

نجاحات متواصلة

وكانت هيفاء قد حققت نجاحاً واسعاً أخيراً مع أغنية «توأم روحي»، التي تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن سامح كريم، والموزع عمر صباغ.