هالة سرحان تقتحم عالم السينما مع يسرا في «الست لما»

انضمت الإعلامية المصرية هالة سرحان إلى أسرة فيلم «الست لما» ضيفة شرف، حيث انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها التي جمعتها بالفنانة الكبيرة يسرا. وتظهر هالة سرحان في الفيلم بشخصيتها الحقيقية، إذ تجسد دور الإعلامية التي تُجري حواراً خاصاً مع بطلة العمل ضمن الأحداث، في إطلالة وصفت بالمفاجئة للجمهور.

كوكبة من النجوم أمام يسرا

الفيلم يشارك في بطولته نخبة من أبرز الفنانين، من بينهم: درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، وأحمد صيام. كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف الذين يضفون طابعاً خاصاً على الأحداث، من بينهم ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أنور، ومصطفى أبو سريع.

فريق العمل خلف الكاميرا

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي، حيث يواصل فريق العمل حالياً تصوير مشاهده الأخيرة تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال الفترة القادمة.