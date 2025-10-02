أثارت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف الجدل مجددا بتوقعاتها الخاصة بعام 2026، والتي شملت الوسط الفني في مصر، مشيرة خلال لقائها في قناة الجديد اللبنانية، إلى أن الفترة القادمة قد تشهد عودة بعض العلاقات إلى الواجهة.

وأكدت عبداللطيف وجود احتمال قوي لعودة الفنانة ياسمين صبري إلى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في وقت قريب، مبينة وجود فرصة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين بعد انفصالهما.

وانفصلت ياسمين عن أبوهشيمة في مايو 2022 بعد زواج استمر نحو عامين.

كما توقعت أيضا عودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى الفنان أحمد العوضي مجددا، بعد انفصالهما بشكل مفاجئ العام الماضي، بعد توقعات «ليلى» بطلاقهما، وهذا ما أثار جدلا واسعا حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهما أكثر ثنائي كان قريبا من الجمهور على السوشيال ميديا وأيضا في أعمالهما الفنية، التي حققت نجاحا كبيرا، وأبرزها مسلسل «ضرب نار»، و«اللي ملوش كبير».