أعلنت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان» انتهاء تصوير آخر مشاهد العمل، تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج تحت إشراف المخرج المصري طارق العريان.

واستقر صناع الفيلم على عرضه في جميع دور السينما بمصر خلال نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا واسعا، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

ويأتي الجزء الثاني بعنوان «لعب عيال» بعد مرور 24 عاما على عرض الجزء الأول، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم؛ عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وضيفة الشرف الفنانة سوسن بدر، والفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

وكان الجزء الأول من فيلم «السلم والثعبان» قد عُرض عام 2001، وامتاز بسرده أحداثا رومانسية وتشويقية جذبت الجمهور وقتها.





آخر أعمال أعمال عمرو يوسف

وعلى جانب آخر، يعرض حاليا لعمرو يوسف فيلم «درويش» في السينمات، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، وجمع العمل؛ دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، أحمد عبدالوهاب، ومن ضيوف الشرف هشام جمال، وهو من تأليف وسام صبري، وإنتاج محمد رحال، ومحمد حفظي، وإخراج وليد الحلفاوي.