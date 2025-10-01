وصفت نجمة الغناء الشهيرة مادونا معركة الحصول على حضانة ابنها بإحدى اللحظات الأكثر «إيلاماً» في حياتها، ما أدى إلى تفكيرها في الانتحار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء.

وأضافت: نزعتي الروحانية ساعدتني في تخطي النزاع المرير الذي واجهته في 2016 مع المخرج السينمائي، زوجي السابق جاي ريتشي، على حضانة ابننا روكو.

ورغم أنها كانت في خضم جولتها العالمية للترويج لألبومها «Rebel Heart» عام 2015، إلا أن مادونا اعترفت بأنها كانت عاجزة عن الصمود على خشبة المسرح بسبب الضغوط النفسية المرتبطة بمعركة الحضانة، واستعادت ذكرياتها قائلة: «كنت أستلقي على أرضية غرفة ملابسي وأبكي بحرقة.. شعرت أنها نهاية العالم».

وتحدثت نجمة البوب بصراحة في نشرة «أون بيربوس» الصوتية مع جاي شيتي، وشرحت كيف ساعدتها حياتها الروحانية على تجاوز تحديات مختلفة والنظر إليها كدروس لا كعقاب، وقالت: «عشت لحظات في حياتي كنت أرغب فيها في قطع ذراعي، فكرت في الانتحار فعلياً، كنت أشعر أنني لم أعد أستطيع تحمل الألم».

كما تطرقت الفنانة إلى علاقتها بشقيقها الراحل كريستوفر شيكّون، الذي توفي العام الماضي بسرطان الحلق، مشيرة إلى أنها أعادت التواصل معه قبل وفاته بعد قطيعة دامت سنوات طويلة.

وقالت: «لم أتحدث معه لسنوات، لكن مرضه وطلبه المساعدة مني جعلا قلبي يلين، في تلك اللحظة، قلت: هل سأساعد من اعتبرته عدوي؟ وفعلت ذلك. كان شعوراً مريحاً أن أقول له وأنا أمسك بيده: أحبك وأسامحك»، وأشارت مادونا إلى أنها كتبت أغنية تكريماً لشقيقها، مؤكدة أن التمسك بالكراهية أو الرغبة في الانتقام أشبه بـ«السم أو السرطان».