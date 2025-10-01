تعكف الفنانة السعودية إلهام علي على تصوير حكاية «عرس الجن»، ضمن الجزء الثاني من مسلسل «وحوش»، للمخرج اللبناني سعيد الماروق.

ويواصل الماروق، تصوير قصص الموسم الثاني من مسلسل «وحوش» في تركيا، إذ يجري العمل حالياً، على حكاية «عرس الجن»، التي تتصدر بطولتها النجمة السعودية. وقد شاركت إلهام متابعيها صورة لها برفقة الماروق، عبر حسابها في «إنستغرام»، وعلّقت بكلمات أشادت فيها بتجربتها معه، قائلة: «هناك مخرجون كثر مبدعون، لكن هناك مخرج مختلف.. العبقري سعيد الماروق.. سعيدة بهذه التجربة، وأتمنى أن تستمر لسنوات قادمة.. موعودون بعمل مختلف (عرس الجن)».

ولاقى منشور النجمة السعودية تفاعلاً كبيراً من جمهورها، مشيدين بأعمالها واختياراتها، وبالمخرج اللبناني، وما يحمله أرشيفه من أعمال مميزة على صعيد إخراج الكليبات الغنائية، والأعمال السينمائية والدرامية، فضلاً عن تميز الموسم الأول من مسلسل «وحوش»، بمحتوى تشويقي ودرامي فريد.

وخطفت إلهام علي الأنظار في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، حين قدمت دوراً محورياً في مسلسل «شارع الأعشى»، الذي شاركها بطولته زوجها الفنان خالد صقر، ومعهما: لمى الكناني، وتركي اليوسف، وريم الحبيب، وأميرة الشريف، وآلاء سالم، وعبدالرحمن بن نافع، وطرفة الشريف، ونايف البحر. ودارت أحداث مسلسل «شارع الأعشى»، الذي تم تصويره في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إذ يتناول حياة الشارع الشهير «شارع الأعشى»، الذي كان يتمتع بحضور اجتماعي وثقافي قوي في تلك الفترة. ويتابع المسلسل التحولات الاجتماعية والثقافية، التي مر بها «الشارع»، ويغوص في ذاكرة الأجيال، التي عاشت تلك الحقبة الزمنية.