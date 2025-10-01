أكد الفنان المصري أحمد وفيق، بأن ما تشهده المملكة العربية السعودية حاليًا لا يُعد مجرد تطور فني، بل طفرة شاملة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والفكرية، مشيرًا إلى أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم.

وقال لـ «عكاظ» أي نمو سياسي أو اقتصادي لابد أن تواكبه نهضة ثقافية، وهذا ما نراه بوضوح في السعودية اليوم، مضيفًا السعودية بدأت حركة إنتاج فني وإنشاء استوديوهات ضخمة، وهو أمر يبعث الفخر في نفوس العرب جميعًا وليس السعوديين فقط.

تعاون ممتد

وأكد بأن الشراكة بين مصر والسعودية في المجال الثقافي والفني ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها منذ سنوات طويلة، إلا أن المرحلة الراهنة منحت هذا التعاون زخمًا أكبر، إذ يلتقي البلدان كقوتين عربيتين رائدتين ومؤثرتين لدفع نهضة ثقافية جديدة، تعكس طموحات المنطقة بأكملها وتبشر بمستقبل أكثر إشراقًا للفن العربي.

وفيما يخص جديده الفني، كشف أحمد وفيق عن تعاقده على مسلسل جديد يحمل اسم «البخت»، وهو عمل درامي ضخم يجمعه بعدد من أبرز نجوم الدراما المصرية، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وأوضح وفيق بأن المسلسل يناقش قضايا إنسانية معاصرة، ويسلط الضوء على الصراعات الأسرية بشكل واقعي، مقدمًا رؤية درامية تمزج بين البعد الاجتماعي والبعد الإنساني.