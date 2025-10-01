أكدت الفنانة السورية أمل عرفة توجهها إلى القضاء، إثر أزمة التسريب الصوتي المنسوب إلى ابنتها مريم عمايري، الذي انتشر خلال اليومين الماضيين.

وكشفت أنها تتعرض وعائلتها لابتزاز، وفق تعبيرها، وأضافت في تعليق مقتضب نشرته على خاصية «الستوري» في حسابها على إنستغرام ما تعرّضت له تجاوز حدود تسجيل صوتي، مؤكدةً أن «هناك عملية ابتزاز ممنهجة تطالها مع عائلتها». وقالت: «طالما القصة انعرضت للرأي العام، فعليّ مسؤولية توضيح وكشف كامل ملابسات الابتزاز الذي أتعرض له وعائلتي».

فيما نشرت محادثة قصيرة لما قالت إنه يكشف خلالها جانباً من الإساءة التي طالتها.

لافتة الى أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً في تضخيم الأزمة، موضحة أن «صوتها موجود في الكثير من أعمالها الدرامية، ومن السهل على الأطفال أو أي جهة استغلال هذه التقنية لتركيب جمل لم تقلها»، وفق تعبيرها.

أتى هذا التعليق بعدما انتشر تسجيل صوتي مزعوم لابنتها، تهاجم بكلمات نابية قريبة لها، على ما يبدو لتطاولها على والدتها.