ماجد الكدواني لـ«عكاظ»: أبحث عن الاختلاف.. وأنتظر تفاعل الجمهور مع مسلسلي الرمضاني

أوضح الفنان المصري ماجد الكدواني أن فيلمه الجديد «فيها إيه يعني» يمثل مغامرة فنية مختلفة، اعتمد فيها فريق العمل على العودة إلى اللون الرومانسي الإنساني ذي الطابع الكوميدي الخفيف، في محاولة لإحياء تيمة غابت طويلًا عن السينما.

قصة بسيطة برسائل عميقة

وأشار الكدواني، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، إلى أن الفيلم يقوم على حكاية بسيطة تحمل في طياتها معاني ورسائل إنسانية واضحة، مضيفًا: «العمل لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يقدم فكرة سهلة ومباشرة تصل لكل الناس، وأراه مناسبًا لكل أفراد الأسرة، وأتمنى أن يلقى قبول الجمهور».

التعاون مع غادة عادل

وتحدث الكدواني عن كواليس العمل مع الفنانة غادة عادل، قائلاً: «هي شخصية ساحرة على المستوى الإنساني والمهني، فنانة موهوبة وحساسة جدًا، والعمل معها يضيف لي ويجعل التجربة أكثر متعة».

إشادة بفريق العمل

كما أكد سعادته بمشاركة نخبة من الفنانين، من بينهم أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، مشددًا على أن وجود هذا الفريق شكّل تجربة ثرية وتحديًا حقيقيًا بالنسبة له.

عمل رمضاني جديد

وفيما يتعلق بأعماله القادمة، كشف الكدواني تحضيره لمسلسل جديد بعنوان «سنة أولى طلاق» من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، وإنتاج أحمد الجنايني، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان القادم، معربًا عن أمله أن يحقق العمل صدى طيبًا عند عرضه.