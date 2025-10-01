كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ مشروعا سينمائيا ضخما جديدا يتولى إخراجه المخرج العالمي فيليب نويس، أحد أبرز الأسماء في هوليوود.





عمل مستوحى من بطولات وطنية

وشارك «آل الشيخ» في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، جولة للمخرج العالمي في بعض المناطق بالمملكة، موضحاً أن الفيلم يجسّد قصة حقيقية من بطولات رجال الأمن السعوديين في مواجهة شبكات المخدرات، مؤكدًا أن العمل سيكون ملحمة درامية كبرى تسلّط الضوء على شجاعة وتضحيات الأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمجتمع.





تعاون سعودي عالمي

وأضاف رئيس هيئة الترفيه أن التعاون مع مخرج عالمي بحجم نويس يأتي ضمن رؤية المملكة في إنتاج أعمال سينمائية ذات طابع عالمي قادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقدم دعمًا كبيرًا وتسهيلات مهمة لإنجاح المشروع.





خطوة جديدة في صناعة السينما السعودية

ويأتي هذا المشروع ليعكس ما تشهده المملكة من حراك ثقافي وفني متسارع، ويعزز مكانة السعودية على خريطة صناعة السينما العالمية من خلال إنتاج أعمال تحمل قيمة فنية ورسالة إنسانية ووطنية في الوقت نفسه.

أعمال المخرج فيليب نويس

يذكر أن فيليب نويس أخرج عددًا من الأعمال العالمية الناجحة، من بينها فيلم The Bone Collector، بطولة النجم دينزل واشنطن، إلى جانب أفلام أخرى حققت شهرة واسعة مثل Salt وPatriot Games.