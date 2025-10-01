نفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين الجدل الدائر حول أنباء اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن ابتعادها عن بعض الأعمال سابقاً لا يعني ابتعادها عن الفن أو توقفها عن مسيرتها.

سبب غيابها عن التمثيل

وأوضحت رانيا، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن غيابها وقلة ظهورها يعود لاختيارها الدقيق للأدوار، إذ ترفض أي عمل لا يتناسب مع قناعاتها أو قد يسيء لإرث والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، مشددة على أن فكرة الاعتزال «ليست مطروحة على الإطلاق».

شائعات الوسط الفني

وأعربت عن استيائها من الشائعات التي يروجها البعض داخل الوسط الفني بأنها لا ترغب في المشاركة بأعمال جديدة، مؤكدة أنها ما زالت منفتحة على العروض الفنية الهادفة والجادة، قائلة: «كفانا ظلم وتشويه للحقائق».

شروطها في التمثيل

وفي ختام رسالتها، شددت رانيا على أنها لا تعير اهتماماً كبيراً للشائعات أو الانتقادات، وأنها تفضل الظهور على طبيعتها سواء بميك أب أو دونه، مضيفة أن ما يشغلها حقّاً هو تقديم فن يليق بمكانتها ويحافظ على اسم والدها.

آخر أعمالها الفنية

يعد مسلسل «انحراف» آخر أعمال رانيا محمود ياسين على الساحة الفنية، إذ عرض العمل في موسم دراما رمضان لعام 2022، وحصد العمل على إشادات واسعة وتفاعل من الجمهور.