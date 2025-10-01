أكدت الفنانة المصرية الشابة رحمة أحمد أنها استعادت عافيتها بعد أزمة صحية مفاجئة دخلت بسببها المستشفى سابقاً، مشيرة إلى أنها غادرت منذ يومين وتواصل حالياً العلاج بشكل منتظم.

سبب الأزمة الصحية

معاناة سابقة وحساسية مزمنة

وأوضحت رحمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، أن السبب وراء الأزمة يعود إلى تناولها أحد أنواع المسكنات الذي سبّب لها تفاعلاً سلبياً شديداً، نظراً لمعاناتها منذ سنوات من حساسية مزمنة «أرتيكاريا» تجعلها غير قادرة على تناول مضادات حيوية أو العديد من الأدوية.وأضافت أنها تعاني منذ فترة من مشاكل صحية متفرقة، منها تضخم في الكلى استدعى العلاج بالكورتيزون، وأزمات تنفسية بين الحين والآخر، لكنها شددت على أن حالتها الآن مستقرة وتواصل حياتها الطبيعية.

رسالة شكر وامتنان للجمهور

أعمال رحمة أحمد

واختتمت حديثها موجهة رسالة شكر إلى جمهورها، مؤكدة أن دعواتهم ومساندتهم كان لها أثر كبير في تخطي هذه المرحلة.على الجانب الفني، خطفت رحمة أحمد أنظار الجمهور سابقاً بأدائها السلس من خلال مسلسل «80 باكو» الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وجمع العمل هدى المفتي، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، انتصار، وهو من تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.