في لفتة إنسانية، وجّه الفنان المصري محمد رمضان دعوة خاصة لشاب سعودي من ذوي الهمم لحضور حفله الغنائي المنتظر على مسرح ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، المقررة إقامته 17 يناير القادم، في خطوة وصفها بأنها تعبير عن الامتنان لجمهوره الداعم لمسيرته.

دعوة إنسانية لشاب من ذوي الهمم

شارك محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» تفاصيل لقائه بالشاب السعودي، موضحاً أن الصدفة التي جمعتهما كشفت له عن نموذج مُلهم في القوة والرضى وتحدي الظروف.

وأضاف رمضان: «قررت أن تكون هديتي له مشاركتي هذه اللحظة التاريخية كأول فنان مصري يغني على أشهر مسرح في الولايات المتحدة الأمريكية».

محمد رمضان: جمهوري هو سر النجاح

وأكد رمضان أن نجاحه ووصوله إلى هذه المرحلة جاء بفضل الله أولاً ثم دعم جمهوره الذي يقف بجانبه دائماً، معتبراً هذه المشاركة تكريماً لكل جمهوره العربي الذي يسانده في كل خطواته.

تفاصيل الحفل وأسعار التذاكر

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يُعد أول فنان مصري يقدم حفلاً غنائياً على مسرح ماديسون سكوير غاردن الشهير في نيويورك.

وأعلنت الجهة المنظمة، سابقاً، أن أسعار تذاكر الحفل تراوح بين 99.70 و324 دولاراً أمريكياً، وفقاً لفئات الجلوس المختلفة، وتشمل عدة درجات تبدأ من 111.75 و123 وصولاً إلى 259 و324 دولاراً.