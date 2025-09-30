أكد الفنان المصري أحمد فتحي، أن الجمهور السعودي دائمًا ما يمنحه استقبالًا استثنائيًا، مشيراً إلى أن الجمهور السعودي يتمتع بـذوق عالٍ في متابعة الفن.

وقال فتحي لـ«عكاظ»: «عدت من الرياض أخيراً بعد تقديم عرض جديد لمسرحية «البقاء للأصيع» بمشاركة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وعدد من النجوم».

وعن مشاريعه الفنية القادمة، أوضح أحمد فتحي أنه لم يحسم مشاركته في موسم رمضان القادم، لكنه يواصل حاليًا تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، لافتاً إلى أن فيلمه الخليجي «سمبوسة جباتي» يُعرض في دور السينما بالوطن العربي، واصفا ً التجربة بالخطوة الجديدة في مشواره الفني كونها تفتح المجال أمام ظهور نجوم خليجيين جدد.

واختتم فتحي حديثه مؤكدًا أهمية أن يدعم الفنانون أصحاب الخبرة السينما الناشئة في المنطقة، معتبرًا أن هذا الدور واجب على كل من سبق في المجال.