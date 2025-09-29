أكدت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني دعمها الكامل للفنان الشاب محمد شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، مشددة على أن نجاحاته تعود إلى موهبته واجتهاده، ولا ينبغي أن تُربط بماضي والده.

باسكال: فضل تعرض للظلم

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت مشعلاني أن فضل شاكر نفسه تعرض لظلم كبير، وأن الجمهور لم يعرف قصته كاملة، معتبرة أنه لا يجوز محاسبة الابن على ما مر به والده.

وأضافت أن صوت فضل شاكر تميز بصدق الإحساس وله أثر واضح في عالم الطرب، مؤكدة أنها من المتابعين الدائمين لفنه.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن محمد شاكر يسير بخطوات واثقة في مشواره الفني، ويستحق أن يُحكم عليه من خلال أعماله وحدها بعيداً عن أي ماضٍ لا صلة له به.

جديد أعمال باسكال مشعلاني

من جانب آخر، كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني استعدادها لطرح جديدها الغنائي، موضحة أنها تعمل حالياً على أغنية باللهجة اللبنانية ستصدر قريباً، على أن تقوم بتصويرها خلال الأسبوع القادم.

كما أشارت إلى أنها تجهّز أغنية أخرى من المقرر إطلاقها بعد شهر تقريباً، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم أعمال متجددة تحمل بصمة فنية مختلفة للجمهور.