أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أنها خضعت قبل ثلاثة أشهر لعملية جراحية في الأنف، مؤكدة أن النتائج النهائية جاءت مرضية بالنسبة لها سواء من الناحية الصحية أو الجمالية.

نتيجة العملية

وحرصت أحلام على طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية من خلال منشور عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، إذ أعربت عن سعادتها ورضاها الكامل بما وصلت إليه بعد العملية.

وأوضحت أن التدخل لم يكن تجميلياً بحتاً، بل تضمن جانباً صحياً مهماً ساعدها على تحسين قدرتها على التنفس وبالتالي انعكس إيجاباً على أدائها الغنائي.

سبب خضوعها للعملية

وأضافت أن معاناتها السابقة مع بعض المشكلات في الأنف والفتحات كانت الدافع وراء العملية، مؤكدة أن الهدف الأساسي بالنسبة لها كان الحفاظ على نقاء صوتها وحرية أدائها على المسرح.

واختتمت أحلام بتأكيد أن النتيجة منحتها شعوراً بالراحة والثقة، معتبرة أن ما تحقق يمثل مكسباً مزدوجاً يجمع بين الجمال والصحة.

أحلام توجّه رسالة لأنغام

وحرصت أحلام الشامسي، سابقاً، على تهنئة النجمة المصرية أنغام بمناسبة عودتها إلى الساحة الفنية بعد تجاوز أزمتها الصحية الأخيرة، وذلك عقب نجاح حفلها الغنائي في لندن.

وأعربت أحلام، عبر منشور على حسابها في منصة «X»، عن سعادتها بسلامة أنغام، متمنية لها دوام الصحة والعافية، مؤكدة أن نجاحها يمثل إضافة للفن العربي بأسره، قائلة: «صحتك هي أغلى ما نملك، وأسأل الله أن يديمها عليك، ونجاحك نعدّه نجاحاً لنا جميعاً».