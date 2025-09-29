يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 23 أكتوبر 2025 على مسرح أرينا الكويت، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع.

طرح تذاكر حفل محمد عبده

وأعلنت الجهة المنظمة أن طرح التذاكر سيبدأ اليوم الإثنين 29 سبتمبر عبر حسابها الرسمي في تمام الـ6:00 مساءً بتوقيت الكويت.

ومن المنتظر أن يقدّم فنان العرب خلال الحفل باقة من روائعه التي شكّلت جزءاً من ذاكرة الطرب العربي، وفي مقدمتها «الأماكن»، «مذهلة»، «ليلة خميس»، و«وهم»، وسط توقعات بتفاعل جماهيري كبير.

تفاصيل حفل البحرين

ويواصل محمد عبده نشاطه الفني المكثف، إذ يلتقي جمهوره في البحرين يوم 26 ديسمبر 2025 بحفل آخر يقام على مسرح بيون الدانة، واعداً محبيه بمفاجآت مميزة.

تكريم محمد عبده

يُذكر أن الفنان الكبير كان قد حظي بتكريم خاص هذا الشهر في السعودية، إذ نال جائزة «شخصية العام الثقافية» خلال الدورة الخامسة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية.