طمأن الفنان المصري أحمد السقا، جمهوره بعد تعرضه لحادثة سير مفاجئة خلال الأيام الماضية أثناء توجهه إلى مدينة الإسكندرية، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة وأنه سيستأنف نشاطه الفني اعتباراً من الغد.

أول تعليق من أحمد السقا

وأعرب السقا، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، عن امتنانه لكل من بادر بالسؤال عنه والاطمئنان على سلامته، قائلاً إن ما مر به من محنة قابلها بحب كبير من جمهوره وأصدقائه، واصفاً هذا الدعم بأنه منحة إلهية لا توصف.

وكتب السقا: «ويخلق من المحن منحاً، ومنحني الله حباً كثيراً، مليون شكر لكل اللي اطّمن عليّا، أنا الحمد لله كويس وأبدأ شغلي من بكرة، وقاموس اللغة لن يوفيكم جزاءكم من الذوق والواجب».

تفاصيل الحادثة

وفي السياق نفسه، أوضح مدير أعمال السقا في تصريحات خاصة لـ «عكاظ» أن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي أثناء توجهه إلى الإسكندرية للمشاركة في بروفات العرض المسرحي الجديد «وهنا القاهرة» الذي يجمعه بالفنانة هند صبري.

وأضاف: السقا يخضع حالياً لرعاية طبية خاصة في منزله بعد إجرائه مجموعة من الفحوصات والتحاليل في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مشدداً على أن حالته مطمئنة.