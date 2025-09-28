أحدث ظهور لمحمد منير في حفل زفاف ابنة شقيقته

ظهر الفنان الكبير الكينج محمد منير لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة، خلال احتفاله بزفاف ابنة شقيقته في أجواء عائلية دافئة، بحضور محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.

الظهور الأول للكينج

وتصدر منير المشهد داخل الحفل، حيث رافق العروس إلى زوجها، وشارك في عقد القران، ثم التقط صورًا تذكارية مع العروسين وسط أجواء من البهجة والفرح.

عود الكينج من رحلة علاجية

وكان منير قد عاد إلى القاهرة مطلع سبتمبر الجاري، عقب رحلة إلى ألمانيا أجرى خلالها مجموعة من الفحوصات الطبية الدورية، التي اعتاد عليها للاطمئنان على حالته الصحية.

أعمال الكينج

يُذكر أن الكينج حقق تفاعلًا كبيرًا أخيرا بأغنية «ضي»، الدعائية لفيلم يحمل الاسم نفسه، والتي كتبها مصطفى حدوتة ولحنها إيهاب عبد الواحد، حيث لاقت صدى واسعًا بين جمهوره.

كما طرح أيضاً الكينج أغنية جديدة بعنوان «ين البنين»، عبر حسابه الشخصي على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.