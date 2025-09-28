أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن منصات إنتاج درامية، أن الفنانة مي عمر تصدرت قائمة الأعلى أجراً بين نجوم دراما رمضان 2026، حيث تجاوز أجرها في المسلسل الجديد 45 مليون جنيه مصري. وذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن هذا الرقم القياسي يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على أعمالها، سواءً عبر القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية. وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة بين مؤيدين يرون أنها تستحق هذا الأجر بالنظر إلى نجاحاتها السابقة، وآخرين انتقدوا تضخم أجور الفنانين. ويرى النقاد، أن هذا الموسم الرمضاني سيشهد منافسة شديدة بعودة أسماء لامعة ومشاركة نجوم كبار في سباق المشاهدات.