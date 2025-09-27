ترددت خلال الساعات الماضية أنباء واسعة عن انفصال الفنانة المصرية شيماء سيف مجددا عن زوجها مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد زواج استمر نحو 7 سنوات، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أنباء عن الانفصال وصمت من الطرفين

وتحوّل الخبر سريعا إلى حديث رواد السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تأكيد أو نفي رسمي من الطرفين حتى الآن، ما زاد من حالة الغموض حول حقيقة انفصالهما.

رد فعل شيماء سيف

وفي أول رد فعل لها على تلك الأنباء، تجاهلت شيماء سيف التعليق المباشر، وفضّلت مشاركة جمهورها مجموعة صور من حفل زفاف نجل الفنان المصري بيومي فؤاد، إذ ظهرت بإطلالة مختلفة ولافتة بعد فقدانها الواضح للوزن، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

محطات انفصال سابقة

كانت شيماء سيف قد أعلنت في شهر فبراير الماضي انفصالها عن زوجها محمد كارتر من خلال منشور عبر «إنستغرام»، مؤكدة حينها رغبتها في إبقاء حياتها الخاصة بعيدا عن تدخلات الجمهور. لكن سرعان ما عادت العلاقة بينهما بعد نحو شهر.

شارك كارتر صورة تجمعهما معلنا عودتهما، ورغم ذلك، عادت خلال الساعات الأخيرة أخبار انفصالهما لتثير الجدل مجددا، في ظل غياب أي تعليق رسمي من الطرفين.

ظهور مختلف

يُذكر أن الفنانة المصرية غيرت من جلدها وأدائها أخيرا في مسلسل «إش إش»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجمع العمل كلا من مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت وغيرهم.