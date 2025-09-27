في خطوة مفاجئة للجمهور، كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، زواجها من المخرج المصري أحمد جمال، منذ شهر ونصف.

تفاصيل زواج رانيا يوسف

وأوضحت رانيا يوسف أنها فضّلت الاحتفاظ بالخبر بعيدا عن الأضواء في تلك الفترة، حرصا على خصوصيتها وحياتها الشخصية، إلا أنها رأت أن الوقت قد أصبح مناسبا للإعلان عن الأمر رسميا.

وكشفت الفنانة أنها ما زالت تفكر في إمكانية إقامة حفل زفاف كبير يجمع نخبة من نجوم الوسط الفني، إلا أنها لم تحسم قرارها بعد.

وأضافت أن قصة حبها مع أحمد جمال جاءت بالصدفة خلال تعاونهما في مسلسلها الرمضاني الماضي «نص الشعب اسمه محمد»، إذ بدأ الإعجاب بينهما يتطور تدريجيا حتى تكلل بالزواج.

الظهور الأول

وظهرت رانيا يوسف للمرة الأولى برفقة زوجها المخرج أحمد جمال خلال حفل زفاف نجل الفنان المصري بيومي فؤاد، وهو ما أثار آنذاك الكثير من التساؤلات حول طبيعة علاقتهما، قبل أن تحسم الفنانة الجدل لاحقا بإعلان زواجهما بشكل رسمي.

أعمالها الفنية

وعلى جانب الفني، تعكف رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير مسلسل «لينك» استعدادا لعرضه خلال شهر أكتوبر القادم، على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك ضمن قائمة الأعمال الشتوية، وأعمال أوف سيزون.

ويجمع العمل عددا من الفنانين أبرزهم الفنان سيد رجب، والفنانة رانيا يوسف ومن بينهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين.