وجَّهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة مؤثرة إلى الفنانة المصرية أنغام، عقب تعافيها وعودتها إلى الساحة الفنية من خلال حفلها الأول في لندن، الذي حقق نجاحًا لافتًا بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

رسالة أحلام لأنغام

وأعربت أحلام عن تمنياتها لأنغام بدوام الصحة والعافية والتوفيق في مسيرتها الفنية، وذلك عبر منشور شاركته على حسابها الشخصي في منصة «X».

وجاء في رسالتها: «أسأل الله أن يطيل عمرك، ويجعل فرحتك دائمة، ويتمّم عليك نعمة الشفاء، ويديم ابتسامتك المضيئة، وأن تكوني شمعة تنير دروب من حولك، ويحفظك لأبنائك وأهلك ومحبّيك، ولنا جميعًا، وللفن الذي تحبينه ونحبه منك يا أعزّ أخت في الدنيا».

وأضافت: «مبارك لنا صحتك التي هي أثمن ما نملك، وأسأل الله أن يديمها عليك، ومبارك نجاحك الذي نعدّه نجاحًا لنا وللفن العربي كلّه».

مقطع مؤثر يوثق بكاء أحلام

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت الفنانة أحلام لحظة إنسانية مؤثرة خلال مؤتمرها الصحفي في مهرجان قرطاج بتونس، إذ لم تتمالك دموعها عند حديثها عن صديقتها أنغام أثناء أزمتها الصحية، حيث خضعت الأخيرة لعمليتين جراحيتين في أحد المستشفيات بألمانيا.

وانتشر آنذاك مقطع مصوَّر يظهر تأثر أحلام الشديد وعدم قدرتها على متابعة حديثها، فيما ناشدت الجميع الدعاء لأنغام بالشفاء العاجل.