كشفت المطربة المصرية ساندي لـ«عكاظ» تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الأنف، أوضحت أنها كانت ضرورية نتيجة معاناتها من صعوبة في التنفس انعكست أيضًا على صوتها.

وقالت ساندي إنها غادرت المستشفى أمس وتتمتع الآن بحالة صحية مستقرة، لكنها ملتزمة بتعليمات الأطباء الذين نصحوها بالابتعاد عن الغناء وأي مجهود صوتي مؤقتاً حتى يكتمل التعافي وتستعيد صوتها بطبيعته الكاملة.

أعمالها الأخيرة

كانت ساندي قد طرحت أخيراً أغنية «قلبي اتهكر» عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان حمزة، توزيع محمود صبري، وإخراجها الخاص.

حضورها في السينما

وعلى الصعيد الفني، شاركت ساندي سابقًا في فيلم «في عز الظهر» من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، بمشاركة نخبة من النجوم بينهم: شيرين رضا، إيمان العاصي، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

